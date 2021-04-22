Флойд Мейвезер и блогер Логан Пол договорились о новой дате боя

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и YouTube-блогер Логан Пол договорились о новой дате поединка, сообщает The Athletic в Twitter.

По информации издания, бой пройдет 5 июля. Изначально сражение должно было пройти 20 февраля, однако оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Согласно условиям договора, Мейвезер на взвешивании должен весить не более 160 фунтов (72,5 кг), а Пол — не более 190 фунтов (86,2 кг).

В профессиональной карьере Мейвезер принял участие в 50 поединках и одержал 50 побед. В последнем бою в августе 2017 года он победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Пол, на YouTube-канал которого подписано более 20 млн пользователей, дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. 18 апреля блогер нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.

Ранее Мейвезер заявил о готовности провести поединок с рэпером Кертисом Джексоном, известным под псевдонимом 50 Cent.