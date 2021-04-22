Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Олимпийской виртуальной серии, сообщается на официальном сайте организации.

Соревнования пройдут по eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Zwift, World Rowing, Virtual Regatta и Gran Turismo. При этом популярные киберспортивные дисциплины Dota 2, CS:GO, League of Legends, Overwatch, StarCraft 2, Hearthstone не были включены в программу.

«Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта. Его концепция соответствует Олимпийской повестке дня и цифровой стратегии МОК», — заявил глава организации Томас Бах.

По словам функционера, соревнования поощряют участие в занятиях спортом и продвигают олимпийские ценности.

Первая Олимпийская виртуальная серия пройдет с 13 мая по 23 июня.

Ранее глава Международного олимпийского комитета предложил изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее».