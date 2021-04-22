Валуев поддержал решение МОК запретить акцию BLM на Олимпиаде

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) запретить спортсменам преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио.

«МОК правильно сделал. Нечего из Олимпийских игр устраивать политические игрища. Другого варианта я не вижу. Выходите за пределы соревнований и преклоняйте там колено сколько хотите. МОК в политике по самые уши, но таким образом пытается хотя бы сохранить хорошую мину при плохой игре», — цитирует Валуева RT.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что жесты солидарности с движением Black Lives Matter попадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Нарушивших правило спортсменов могут ждать серьезные санкции со стороны организации.