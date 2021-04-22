Валуев отдал на откуп Брагину вопрос об участии Панарина на ЧМ-2021

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможном включении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России для участия в чемпионате мира 2021 года в Латвии.

По его мнению, решение по составу национальной команды должен принимать тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным.

«Политика в спорт вмешиваться не должна. Если Панарин стратегически способен принести пользу нашей команде, то значит, нужно. Но это решение принимаю не я, не вы и не болельщики, а главный тренер.

У нас и так игроков, которые что-то из себя представляют, раз-два и обчелся», — заявил Валуев «Чемпионату».

Напомним, что Панарин вместе со сборной России завоевывал бронзовую медаль чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Владимир Плющев резко высказался об Артемие Панарине.