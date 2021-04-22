Санкт-Петербург примет вместо Дублина матчи Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял принципиальное решение о переносе матчей чемпионата Европы 2020 года из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, официально о переносе будет объявлено после заседания исполкома, которое запланировано на 23 апреля.

Основной мотивацией стала неспособность властей Ирландии гарантировать доступ ограниченного числа болельщиков на трибуны стадиона.

Напомним, что на стадионе «Газпром Арена» изначально планировалось проведение четырех матчей континентального первенства — трех игр группового этапа и одного четвертьфинала.

На домашней арене два матча из трех проведет сборная России. Подопечные Станислава Черчесова сразятся с Бельгией и Финляндией. Последний матч против датчан пройдет в Копенгагене на арене «Паркен».

Ранее сообщалось, что УЕФА прорабатывает вариант с наказанием для мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».