Санкт-Петербург примет вместо Дублина матчи Евро-2020

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
АхматКрылья Советов
0:0 (1:4)
закончен
Локомотив МЦСКА
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Сити
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
ЛьвовМинай
1:0
закончен
Италия / Серия А
МиланСассуоло
1:2
закончен
ДженоаБеневенто
2:2
закончен
БолоньяТорино
1:1
закончен
КротонеСампдория
0:1
закончен
ЮвентусПарма
3:1
закончен
СпецияИнтер М
1:1
закончен
УдинезеКальяри
0:1
закончен
Испания / Примера
ОсасунаВаленсия
3:1
закончен
ЛевантеСевилья
0:1
закончен
БетисАтлетик Б
0:0
закончен
ЭльчеВальядолид
1:1
закончен
АлавесВильярреал
2:1
закончен
КадисРеал Мадрид
0:3
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартВольфсбург
1:3
закончен
ВердерМайнц
0:1
закончен
ХоффенхаймБоруссия М
3:2
закончен
Боруссия ДУнион
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
5:4 (ОТ)
закончен
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
1:4
закончен
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
3:4
закончен
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Химки
65:81
закончен
Калев Нижний Новгород
86:84
закончен
Евролига
ЦСКА Фенербахче
92:76
закончен
Барселона Зенит
74:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсГолден Стэйт Уорриорз
118:114
закончен
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
121:105
закончен
Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер
122:116
закончен
Торонто РэпторсБруклин Нетс
114:103
закончен
Филадельфия СиксерсФиникс Санз
113:116
закончен
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
137:127 (ОТ)
закончен
Хьюстон РокетсЮта Джаз
89:112
закончен
Сан-Антонио СпёрсМайами Хит
87:107
закончен
Даллас МавериксДетройт Пистонс
127:117
закончен
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
128:125
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
105:106
закончен
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
117:105
закончен
Италия / Серия А
РомаАталанта
0:0
1 тайм
НаполиЛацио
21:45
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиВест Бромвич Альбион
22:00
Испания / Примера
Атлетико МУэска
20:00
Реал СосьедадСельта
22:00
ГранадаЭйбар
22:00
БарселонаХетафе
23:00
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
02:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
03:00
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
05:00
Единая лига ВТБ
Енисей УНИКС
77:84
закончен
Астана Зелёна-Гура
84:82
4 четверть
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
20:00
Олимпия Милан Бавария
21:45
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксФиникс Санз
02:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
02:00
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
03:30
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
04:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
04:30
Украина / Премьер-лига
МариупольРух В
19:00
Германия / Бундеслига
АугсбургКёльн
21:30
Франция / Лига 1
РеймсМарсель
22:00
Англия / Премьер-лига
АрсеналЭвертон
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
04:00
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
05:00
Евролига
ЦСКА Фенербахче
20:00
Барселона Зенит
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсБостон Селтикс
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
02:30
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
03:00
Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
03:00
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Санкт-Петербург примет вместо Дублина матчи Евро-2020

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял принципиальное решение о переносе матчей чемпионата Европы 2020 года из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, официально о переносе будет объявлено после заседания исполкома, которое запланировано на 23 апреля.

Основной мотивацией стала неспособность властей Ирландии гарантировать доступ ограниченного числа болельщиков на трибуны стадиона.

Напомним, что на стадионе «Газпром Арена» изначально планировалось проведение четырех матчей континентального первенства — трех игр группового этапа и одного четвертьфинала.

На домашней арене два матча из трех проведет сборная России. Подопечные Станислава Черчесова сразятся с Бельгией и Финляндией. Последний матч против датчан пройдет в Копенгагене на арене «Паркен».

Ранее сообщалось, что УЕФА прорабатывает вариант с наказанием для мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.