В Белоруссии объявили в розыск призерку ОИ по плаванию Герасименю

Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя объявлена белорусскими властями в розыск. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спортсменка основала оппозиционный фонд спортивной солидарности, который оказывает правовую помощь атлетам, привлеченным к ответственности за протест против действующей власти во главе с президентом Александром Лукашенко.

Герасименя является обладательницей двух серебряных наград Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в плавании на 50 и 100 м вольным стилем, а также бронзовой призеркой Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в плавании на 50 метров. Помимо этого, она завоевывала золото чемпионатов мира и Европы.

В апреле спортсменка давала интервью «Газете.Ru», полную версию которого можно прочесть по ссылке.

Ранее Александра Герасименя рассказала, почему выступает за то, чтобы сборная Белоруссии соревновалась на Олимпийских играх в Токио под нейтральным флагом.