Боец ММА Джонсон: BLM — хорошее движение, но меня не касается

Американский боец, чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) Тони Джонсон высказался о движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

По его словам, в жизни он не испытывал трудностей в общении с белыми людьми.



«Вообще, меня это не особенно трогает. В юности я перешел из городской школы, где были одни черные, в пригородную – а там были одни белые. Так что мне пришлось научиться ориентироваться в такой обстановке и при этом не потерять себя. Получилось так, что я рос в окружении белых людей, общался с белыми копами и у меня никогда не было проблем с этими ребятами.

Я могу понять движение BLM, но оно никак на меня не влияет, потому что я понимаю, как взаимодействовать с людьми, это касается и полиции. Это хорошее движение, но меня оно не касается», — подчеркнул Джонсон в интервью «Газете.Ru».

Американец готовится к первой защите титула АСА: 23 апреля он сразится с украинцем Дмитрием Побережцем. Поединок состоится в Минске.

Ранее Джонсон высказался о решении бывшего российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.