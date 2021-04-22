«Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в матче АПЛ

В очередном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» разгромил «Вест Бромвич».

Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джейми Варди, Джонни Эванс и Келети Ихеначо.

Стоит отметить, что все три мяча были забиты в промежутке с 23-й по 36-ю минуту.

После этого успеха подопечные Брендана Роджерса набрали 59 очков и закрепились на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Вест Бромвича» 24 очка после 32 матчей и предпоследнее место в турнирной таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.



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