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Спортивные новости

НХЛ еще не договорилась об участии на Олимпиаде 2022 года

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) еще не договорилась об участии своих игроков на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.

Данную информацию на собрании генеральных менеджеров озвучил заместитель комиссионера Билл Дэйли.

Он рассказал, что лига находится в постоянном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) и обсуждает этот вопрос, однако на настоящий момент времени никакого соглашения между сторонами не подписано.

Напомним, что Игры-2022 состоятся с 4 по 22 февраля. НХЛ отпускала своих хоккеистов на этот турнир с 1998 по 2014 год. В 2018 году в отсутствии игроков из сильнейшей лиги мира команда Олимпийских атлетов из России сумела завоевать золотые медали.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможном включении нападающего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России для участия в чемпионате мира 2021 года в Латвии.

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