ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина — 2021

Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина 2021 года.
Встреча прошла в подмосковной Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Окулов и Максим Шалунов.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил с передач Оливера Каски и Корбана Найта американский нападающий Рид Буше.
После этой игры впервые в серии повели подопечные Игоря Никитина — 2:1.
Следующая встреча снова состоится в Балашихе в субботу, 24 апреля.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможном включении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России для участия в чемпионате мира 2021 года в Латвии.