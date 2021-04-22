ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина — 2021

Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина 2021 года.

Встреча прошла в подмосковной Балашихе на арене имени Юрия Ляпкина при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Окулов и Максим Шалунов.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил с передач Оливера Каски и Корбана Найта американский нападающий Рид Буше.

После этой игры впервые в серии повели подопечные Игоря Никитина — 2:1.

Следующая встреча снова состоится в Балашихе в субботу, 24 апреля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможном включении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России для участия в чемпионате мира 2021 года в Латвии.