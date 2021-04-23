Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о желании вернуться в сборную России, передает «Матч ТВ».

«Считаю, что сборная России — не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Мне нужна сборная России, я хочу туда», — сказал Глушаков.

Хавбек выступал за национальную команду с 2011 по 2018 год. Он провел 57 матчей, забив пять мячей. Глушаков выступал за московский «Локомотив», столичный «Спартак» и грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место, набрав 38 очков. Следующий матч подопечные Игоря Черевченко проведут 24 апреля против московского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Глушаков поделился мнением относительно болельщиков московского «Спартака».