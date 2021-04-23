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Спортивные новости

Экс-футболист «Локомотива» оценил работу Николича в клубе

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Экс-футболист московского «Локомотива» Олег Терехин оценил работу Марко Николича в столичном клубе, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, болельщики признали, что Николич — хороший тренер. Он молодец: козни не строит, интервью не дает. Двигается потихоньку вперед с теми игроками, которые у него есть», — сказал Терехин.

Напомним, 21 апреля красно-зеленые обыграли столичный ЦСКА в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В решающем матче железнодорожники встретятся с самарскими «Крыльями Советов», которые в серии пенальти обыграли грозненский «Ахмат».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 49 очков. В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Ведран Чорлука выложил традиционную фотографию с пивом после победы над ЦСКА.

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