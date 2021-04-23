Точный бросок Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Филадельфии».

Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе победителей точными бросками отметились Якуб Ворачек и Джеймс ван Римсдайк, который оформил дубль. За «синерубашечников» шайбы забросили Брендан Смит и Артемий Панарин.

В турнирной таблице своего дивизиона «Рейнджерс» занимает пятое место, набрав 52 очка. «Филадельфия» располагается на шестой строчке, имея в активе 49 баллов.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 36 матчах, в которых набрал 53 (17+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,47), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард пропустил девять матчей.

Ранее сообщалось о том, что Панарин точно пропустит чемпионат мира.