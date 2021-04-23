Аршавин не вспомнил бы без соцсетей о 12-й годовщине покера на «Энфилде»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился эмоциями от 12-й годовщины своего покера на «Энфилде» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля», передает RT.

«Не будь соцсетей, я бы и не вспомнил о покере. Сейчас если не думаю о нем, то никаких эмоций не возникает. Может быть, когда-нибудь доеду до «Энфилда», тогда смогу вам описать свои ощущения», — сказал Аршавин.

Напомним, та встреча завершилась со счетом 4:4. На покер Аршавина дублями ответили игроки «красных» Фернандо Торрес и Йосси Бенаюн.

Также россиянин выступал за петербургский «Зенит», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

С национальной сборной Аршавин выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года, который проходил на полях Австрии и Швейцарии.

Ранее Аршавин порассуждал о перспективах сборной России на Евро-2020.