Овечкин получил травму в матче против «Айлендерс»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин получил травму в конце третьего периода матча регулярного сезона против «Нью-Йорк Айлендерс» и больше на лед не выходил.

Напомним, «Вашингтон» победил со счетом 1:0 Б.

Стоит отметить, что российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 26. Он стал первой звездой матча.

Второй звездой был признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 28 бросков. Евгений Кузнецов, реализовавший победный буллит, замкнул тройку лучших игроков встречи.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Филадельфию» в матче НХЛ.