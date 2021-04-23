«Аплодирую господину Хачатурянцу стоя с криками «браво»: Слуцкий порадовался дисквалификации Вилкова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порадовался решению главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить от футбола арбитра Михаила Вилкова.

«То, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис». Видно, что человек понимает суть проблемы. Арбитр — это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать вечер приятным. Я ни разу не слышал, чтобы болельщик приходил посмотреть на арбитра Вилкова», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».

Ранее стало известно, что «Рубин» по итогам матча последнего тура с «Уралом» отослал жалобу в ЭСК, где указал 18 эпизодов, в которых арбитр, по мнению казанского клуба, принял неправильные решения.

«Рубин» одержал победу со счетом 1:0. В составе победителей точным ударом отметился Дарко Йевтич. В середине первого тайма травму получил игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Татарстана занимает четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого сыграют против «Краснодара». Встреча состоится 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее арбитр Вилков заговорил после отстранения.