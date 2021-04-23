Радич: когда говоришь с Дудем, чувство — он тебя съест

Бывший сербский вратарь Деян Радич, выступавший в России за «Аланию», «Спартак-Нальчик» и «Ростов», рассказал, как после травмы побывал на передаче «Удар головой», которую вел Юрий Дудь.

«Я ходил к руководству «Ростова» раз, два, пять, семь. Мне давали между строк понять: что ты к нам приходишь, езжай домой. Мне нужно было рассказать, что происходит на самом деле. Дудь меня и позвал, чтобы я рассказал свою версию. Сейчас-то он раскрутился, а когда он приезжал первый раз в Ростов, то произвел впечатление максимально простого парня. С безумной энергией, когда он общается с тобой, впечатление, что он хочет съесть тебя», — рассказал Радич в интервью Sport24

10 лет назад в матче чемпионата России с «Тереком» вратарь «Ростова» Деян Радич столкнулся с форвардом грозненцев Зауром Садаевым, что привело к разрыву почки. На поле Радич так и не вернулся.

Ранее Радич рассказал о помощи от Рамзана Кадырова.