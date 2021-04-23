«Краснодар», «Ростов» и «Сочи» интересуются Дзагоевым

Алан Дзагоев стал целью трех клубов РПЛ, — сообщает Sport24.ru. Контракт полузащитника с ЦСКА заканчивается летом 2021 года, но руководство армейцев пока что не предложило игроку новое соглашение.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер команды Ивица Олич рассчитывает на Дзагоева в сезоне-2021/22, поэтому переговоры о продлении контракта начнутся в мае.

В том случае, если ЦСКА так и не предложит своему игроку продлить соглашение, то заполучить Дзагоева хотят «Краснодар», «Ростов» и «Сочи». «Быков», напомним, недавно возглавил Виктор Гончаренко, с которым Дзагоев долгое время работал в армейском клубе.

В нынешнем чемпионате Дзагоев 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее Дзагоев высказался о Марио Фернандесе.