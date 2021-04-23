Чорлука отказался от нового контракта с «Локомотивом» из-за Леонченко

Стала известна причина, по которой защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука отказался от нового контракта с московским «Локомотивом».

По информации «Чемпионата», генеральный директор «железнодорожников» Владимир Леонченко не спешил начинать общение по поводу заключения нового трудового договора.

Первый контакт функционер установил только спустя два месяца после своего назначения в клуб. Леонченко предложил Чорлуке поговорить во время занятия в тренажерном зале, на что игрок ответил, что подобное поведение со стороны руководства клуба к нему является неуважительным.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на пять очков.

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