Стал известен состав сборной России на матч против Белоруссии

Стал известен состав сборной России на матч Еврочелленджа против Белоруссии. Список игроков, доступных на предстоящий матч, опубликован в официальном Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Место в воротах с первых минут займет голкипер петербургского СКА Александр Самонов. На скамейке начнет встречу Иван Бочаров.

Игра пройдет в российской столице на «ВТБ Арене», где свои домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) проводит московское «Динамо». Стартовое вбрасывание состоится в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что 28 апреля подопечные Валерия Брагина вылетят в Швейцарию, где начнут подготовительный сбор для участия в предстоящем мировом первенстве, которое состоится в Латвии.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отказ нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина ехать в составе сборной России на чемпионат мира в Латвию.