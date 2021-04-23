Фигуристка Туктамышева рассказала о сбывшейся мечте

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о сбывшейся мечте. Соответствующий пост 24-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram.

«Наконец-то я попала на «Вечерний Ургант»! Шоу на 100% оправдало мои ожидания! Очень крутая атмосфера, офигенный Иван Ургант, суперловкий (из него получился бы отличный фигурист) Дмитрий Хрусталев.

Короче, ребят, я счастлива! Еще раз спасибо за приглашение, это было незабываемо», — написала Туктамышева.

В этом сезоне Туктамышева стала второй на мировом первенстве в Стокгольме, а затем вместе со сборной России выиграла командный чемпионат мира в Осаке.

После турнира в Японии спортсменка призналась, что в следующем сезоне планирует исполнить четверной прыжок. По словам фигуристки, она уже пробует их делать на тренировке, правда, пока они получаются не очень стабильными.

Ранее российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о том, как команда жила в Японии на командном чемпионате мира в Осаке.