Сын Кадырова проведет повторный бой против Биттирова

Адам Кадыров проведет повторный бой против Аслана Биттирова. Об этом сообщил Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Берберов в своем Instagram.

«Очень много жалоб и комментариев поступило ко мне после этого боя! В начале апреля в Грозном состоялся турнир по боксу «Время легенд — 6», где Адам Кадыров одержал спорную победу. Соперником Адама Кадырова был молодой боец из Кабардино-Балкарии Аслан Баттиров.⁣⁣⠀

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Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчет, хотя никто из боксеров не был в нокдауне. Пока шел отсчет, тренер Биттирова выбросил на ринг белое полотенце в знак поражения.⁣⁣⠀

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По ошибке синего угла, будет назначен реванш! Пожелаем удачи Аслану и Адаму, пусть они покажут крутой бокс и пусть наши регионы дружат и процветают», — написал Биттиров.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, готов дать реванш своему сопернику Аслану Биттирову.