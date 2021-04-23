Павел и Алана Мамаевы развелись

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев развелся со своей супругой Аланой. Об этом сообщает Starhit.

Сегодня в Ростове-на-Дону прошло судебное заседание по делу о бракоразводном процессе, в ходе которого суд принял решение расторгнуть брак.

Как заявила адвокат Мамаевой Валентина Перебякина, сторонам удалось мирным путем решить вопрос о разделении совместно нажитого имущества и выплаты алиментов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Мамаев провел девять неполных матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В последний раз хавбек выходил на поле в октябре 2020 года в матче 13-го тура чемпионата России со «Спартаком», в котором он отметился победным голом. Позднее Мамаев выбыл из строя из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева предложила избрать владельца «Краснодара» Сергея Галицкого на пост президента России.