Фанаты «Тоттенхэма» призвали руководство команды уйти в отставку

Члены объединения болельщиков «Тоттенхэма» THST призвали руководство столичной команды уйти в отставку, сообщает Sky Sports.

По информации источника, за отставку правления проголосовало около 90 процентов болельщиков, опрос был проведен на онлайн-голосовании. Таким образом, фанаты выразили свою позицию по поводу выступления команды в европейской Суперлиге.

«Мы призываем к немедленной отставке исполнительного совета «Тоттенхэма» и к тому, чтобы владельцы работали с нами над назначением нового совета, который включал бы представителей от болельщиков.

Этот совет должно принимать ключевые решения о работе клуба в зависимости от одобрения болельщиков», — указано в заявлении.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее сообщалось, что бывший футболист и тренер сборной Германии Юрген Клинсман оценил возможность своего назначения на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». В данный момент «шпор» после отставки Жоже Моуринью тренирует 29-летний Райан Мэйсон.