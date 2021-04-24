Наставник «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскритиковал судейскую работу в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась поражением подопечных Артеты со счетом 0:1. По мнению специалиста, во время матча был не назначен стопроцентный пенальти.

«Пенальти очевидный, эти решения были приняты позже, я не знаю, как и кем, мы не можем видеть их лица, чтобы они объяснили решение. Подобное случается второй раз за две недели.

Я просматриваю кадры 20 раз, но не понимаю. Ошибки – это часть футбола», — заявил Артета.

После этой победы подопечные Карло Анчелотти набрали 52 очка и закрепились на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канониры» с 46 баллами сохранили за собой девятую позицию.

Следующий матч команда под руководством Микеля Артеты проведет в Испании против «Вильярреала» в рамках полуфинального поединка Лиги Европы сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что в первом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» проиграл «Эвертону». Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в собственные ворота отправил немецкий голкипер «Арсенала» Бернд Лено на 76-й минуте встречи.