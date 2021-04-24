Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» назвал Суперлигу убийством футбола Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл критично высказался о создании Суперлиги и участии в новом турнире английских клубов, передает Sky Sports.

По его мнению, такие изменения в футболе неприемлемы.

«Они попытались навсегда убить английский футбол. И они бы сделали это, если бы могли. Они попытались получить дополнительно 300 млн фунтов каждый год в течение 23 лет в турнире, куда другие клубы не могли попасть», — заявил он.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес вновь заговорил о европейской Суперлиге, подчеркнув, что эта идея — лучшая в футболе. По его мнению, новый турнир не идет в разрез с национальным первенствами, однако стремиться привлечь в футбол, который пострадал во время пандемии коронавируса, как можно больше инвестиций.