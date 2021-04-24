Журова высказалась о «политической подоплеке» в отказе Панарина ехать на ЧМ-2021

Олимпийская чемпионка Турина-2006, депутат Госдумы России Светлана Журова поделилась мнением о решении российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс Артемия Панарина пропустить ближайший чемпионат мира, передает «Спорт-Экспресс».

21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, который возник после слов бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова, вследствие чего форвард принял решение пропустить мировое первенство.

«Возможно, его клуб выставил какие-то определенные требования к ФХР. Это не будет оглашаться. Некоторые видят в его отказе политическую подоплеку, потому что он нелестно отзывался о России. Может быть, в его понимании – это одна из причин отказа», — заявила Журова.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Вадим Шипачев поделился мнением о решении Панарина пропустить ближайший чемпионат мира.