Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Лос-Анджелес»

«Миннесота Уайлд» переиграла «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Миннесоты.

Российский нападающий победившей команды Кирилл Капризов в этом матче оформил дубль. Форвард открыл счет в матче, результативную передачу отдал Джаред Сперджен. Также он оформил второй гол «Миннесоты», делая счет 2:1. Его ассистентами выступили Виктор Раск и Кевин Фиала.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Нью-Йорка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 2:4

0:1 — Капризов (Сперджен), 07:44;

1:1 — Мур (Виларди, Уокер), 19:59;

1:2 — Капризов (Раск, Фиала), 26:41;

1:3 — Штурм (Бонино, Суси), 51:19;

2:3 — Копитар (Даути, Бьёрнфот), 55:17;

2:4 — Эк, 59:50.