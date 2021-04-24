Барановская проиграла апелляцию к Аршавину по делу об увеличении алиментов

Телеведущая Юлия Барановская проиграла апелляцию к экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину по делу об увеличении размера алиментов.

Согласно постановлению Савеловского районного суда, игрок должен выплачивать бывшей гражданской супруге и своим троим детям 3/8 от дохода, хотя ранее он отдавал половину заработка. Барановская хотела вернуть прежний размер алиментов.

Адвокат ведущей Владислав Подшибякин заявил о намерении обжаловать решение суда.

«Мы предполагали, что будет вынесено такое решение, поэтому и не удивлены. Наша позиция жесткая, но гибкая. Вся жесткость заключается в том, что мы будем обжаловать это решение до победного конца. Посмотрим, возможно, в какой-нибудь из инстанций все сработает», — цитирует Подшибякина Teleprogramma.pro.

По словам представителя Барановской, доход экс-футболиста не изменился.

«Но когда ничего не поменялось, то почему одни дети должны страдать? А сейчас половиной заработка он пытается охватить всех своих детей, несмотря на то, что ранее у них с Юлией было заключено мировое соглашение.

Тогда Аршавин выразил добровольное желание отдавать половину дохода Артему, Арсению и Яне. А сейчас получается, что он забрал свое слово обратно», — добавил адвокат.

Аршавин и Барановская познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. За это время у них родились трое детей: 15-летний Артем, 13-летняя Яна и восьмилетний Арсений.

Ранее мать Аршавина обвинила экс-жену сына в мошенничестве.