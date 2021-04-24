Щербакова подвела итоги сезона

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова подвела итоги прошедшего сезона.

«Сезон-2020/2021 почти закончен. Несмотря на все ограничения, он был очень насыщенным и успешным! И завершился очень значимыми для меня соревнованиями, чемпионатом мира в Стокгольме и командным чемпионатом мира в Осаке.

Теперь меня ждет солнечный Ташкент и долгожданный отдых», — написала фигуристка в Instagram.

Щербакова завоевала золото чемпионата мира 2021 года в Стокгольме в одиночном катании и заняла первое место на командном первенстве мира в японской Осаке в составе сборной России. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020) и обладательницей серебра финала Гран-при (2019).

Также в нынешнем сезоне она победила на двух этапах Кубка России и заняла первое место в командном турнире.

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