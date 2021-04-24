Уткин назвал чушью информацию об уходе «Челси» из Суперлиги по требованию Кремля

Блогер Василий Уткин высказался о новости, что Кремль убедил владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича отказаться от участия в Суперлиге.

«Неужели кто-то думает, что такой осторожный, целиком сделанный из ума человек, как Абрамович, не обдумал такое очевидное, огромного размера обстоятельство заранее? Он бы тогда не Абрамовичем был. Он бы тогда брюки шил», — написал Уткин в Telegram.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее Абрамович обратился к фанатам «Челси» из-за скандала с Суперлигой.