Экс-игрок ЦСКА Гусев: хорошая команда дважды не проигрывает

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-синих со столичным «Спартаком». Он выразил надежду, что встреча будет результативной.

«Дерби всегда проходит непредсказуемо, в какой бы форме ни были футболисты и на каких бы местах ни находились команды. Футболисты это прекрасно понимают, поэтому все может произойти. Мне кажется, будут голы, будут моменты, потому что обе команды исповедуют атакующий футбол», — предположил Гусев в интервью «Газете.Ru».

И «Спартак», и ЦСКА подходят к очной встрече после поражений, при этом красно-белые проиграли уже дважды подряд — «Локомотиву» и «Уфе». Армейцы также потерпели поражение от «Локо» — в полуфинале Кубка. По мнению Гусева, оба принципиальных соперника выйдут на поле злыми. При этом он отметил, что пока не видит существенных изменений в игре ЦСКА после того, как команду возглавил хорват Ивица Олич.

«Злые будут и те и другие. Но хорошая команда два раза подряд не проигрывает. Не знаю, готов Олич к этому дерби или нет. Сейчас, мне кажется, рано делать какие-то выводы, все покажет время. Но пока лично я ничего нового в игре ЦСКА, при всем уважении к Ивице, не увидел», — констатировал Гусев.

Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля, и пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано на 16.30. Игру обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

Подопечные Доменико Тедеско перед 27-м туром идут на третьем месте, набрав 47 очков и на два балла отставая от занимающего второе место «Локомотива». На счету ЦСКА 46 баллов, армейцы находятся на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сравнил дерби против ЦСКА с дракой.