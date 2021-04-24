Футболист «Химок» Тихий не хочет делиться капитанской повязкой с Глушаковым

Футболист подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий заявил о том, что он не хочет делиться капитанской повязкой с хавбеком Денисом Глушаковым, передает «Матч ТВ».

«Хотелось бы поделиться капитанской повязкой с Глушаковым? Да нет, что вы такое говорите. Это для журналистов Глушаков что-то такое большое, а для нас он обычный футболист», — сказал Тихий.

Также он отметил, что Глушаков — хороший простой парень, который вносит вклад и в результат, и в тренировочный процесс.

Глушаков выступал за московский «Локомотив», столичный «Спартак» и грозненский «Ахмат». В составе красно-белых он стал чемпионом России сезона-2016/17.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место, набрав 38 очков. Следующий матч подопечные Игоря Черевченко проведут 24 апреля против московского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Глушаков рассказал о желании вернуться в сборную России.