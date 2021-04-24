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Спортивные новости

Россия обыграла Белоруссию во втором матче Еврочелленджа

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Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Белоруссию во втором матче Еврочелленджа.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными бросками отметились Иван Морозов и Павел Красковский.

Напомним, что 28 апреля подопечные Валерия Брагина вылетят в Швейцарию, где начнут подготовительный сбор для участия в предстоящем мировом первенстве, которое состоится в Латвии. На групповом этапе россияне сыграют с национальными сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

Стоит отметить, что 23 апреля россияне обыграли белорусов со счетом 6:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Каменев, Илья Сафонов, Андрей Кузьменко, Антон Бурмасов и Егор Коршков, записавший на свой счет дубль. Отметим, что все голы россияне оформили во второй двадцатиминутке.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мыслями о победе сборной России над национальной командой Белоруссии в матче Еврочелленджа.

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