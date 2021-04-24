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Спортивные новости

Олимпийский чемпион, сменивший в 2015 году пол, хочет стать губернатором Калифорнии

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Олимпийская чемпионка Кейтлин Дженнер заявила в своем Twitter о том, что она хочет стать губернатором Калифорнии.

Интересно, что на Олимпиаде 1976 года Кейтлин завоевала золотую медаль в десятиборье. Тогда она была мужчиной и выступала под именем Брюс Дженнер. На операцию по смене пола она решилась в 2015 году, когда ей было 65 лет.

На Олимпийских играх 1972 года, которые проходили в Мюнхене, Дженнер занял 10-е место в десятиборье среди мужчин.

Дженнер планирует выдвинуть свою кандидатуру от Республиканской партии. Нынешним главой Калифорнии является Гэвин Ньюсом. Срок его полномочий истекает в 2022 году.

Интересно, что последним губернатором Калифорнии от республиканцев был известный актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер.

В 1980 году Дженнер снялся в фильме «Музыку не остановить». За свою роль Дженнер был номинирован на первую антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил изменить девиз Игр «Быстрее, выше, сильнее»

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