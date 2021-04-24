Олимпийский чемпион, сменивший в 2015 году пол, хочет стать губернатором Калифорнии

Олимпийская чемпионка Кейтлин Дженнер заявила в своем Twitter о том, что она хочет стать губернатором Калифорнии.

Интересно, что на Олимпиаде 1976 года Кейтлин завоевала золотую медаль в десятиборье. Тогда она была мужчиной и выступала под именем Брюс Дженнер. На операцию по смене пола она решилась в 2015 году, когда ей было 65 лет.

На Олимпийских играх 1972 года, которые проходили в Мюнхене, Дженнер занял 10-е место в десятиборье среди мужчин.

Дженнер планирует выдвинуть свою кандидатуру от Республиканской партии. Нынешним главой Калифорнии является Гэвин Ньюсом. Срок его полномочий истекает в 2022 году.

Интересно, что последним губернатором Калифорнии от республиканцев был известный актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер.

В 1980 году Дженнер снялся в фильме «Музыку не остановить». За свою роль Дженнер был номинирован на первую антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль.

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