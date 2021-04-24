«Локомотив» разгромил «Тамбов» в матче РПЛ

«Локомотив» разгромил «Тамбов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей отличились Федор Смолов, Мурило, Мацей Рыбусь, а также Гжегож Крыховяк, который оформил дубль. За «Тамбов» точными ударами отметились Азер Алиев и Денис Кайков.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Марко Николича занимают второе место, набрав 52 балла. В следующем туре красно-зеленые встретятся с петербургским «Зенитом». Матч состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Тамбов» располагается на 16-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче тамбовчане на выезде встретятся с «Ростовом», который возглавляет Валерий Карпин. Игра пройдет 2 мая. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее полузащитник Гжегож Крыховяк рассказал о том, как чувствует себя в России, и выразил желание продлить контракт с «Локомотивом».