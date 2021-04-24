«Вест Хэм» уступил «Челси» в матче АПЛ

«Вест Хэм» уступил лондонскому «Челси» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:1.

В составе победителей единственный мяч забил Тимо Вернер. Он отличился на 43-й минуте матча.

В турнирной таблице чемпионата Англии «молотобойцы» занимают пятое место, набрав 55 очков. В следующем туре «Вест Хэм» сыграет с «Бернли». Встреча пройдет 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.15 по московскому времени.

Подопечные Томаса Тухеля расположились на четвертой строчке, имея в активе 58 баллов. В следующем туре АПЛ «синие» померяются силами с «Фулхэмом». Встреча состоится первого мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ.