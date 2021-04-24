Карацев обыграл Джоковича на турнире в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира, который проходит в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

В финале представитель России сыграет с победителем пары Маттео Берреттини — Таро Даниэль.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Сейчас Карацев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Стоит отметить, что в марте 2020 года Карацев выиграл турнир в Дубае, обыграв в финале Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 6:3, 6:2.

Джокович является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем полуфинальном матче турнира в Белграде между россиянином Асланом Карацевым и сербом Новаком Джоковичем.