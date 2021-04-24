Фанаты «МЮ» сожгли флаг США возле стадиона «Олд Траффорд»

Фанаты английского «Манчестер Юнайтед» сожгли флаг США возле стадиона «Олд Траффорд», передает The Sun.

Стоит отметить, что болельщики протестуют против владельцев клуба — американских бизнесменов Глейзеров.

Поклонников клуба не устраивает то, что «красные дьяволы» хотели выступать в Европейской Суперлиге.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее фанаты «МЮ» проводят массовую акцию протеста против руководства клуба.