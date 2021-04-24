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Спортивные новости

Фанаты «МЮ» сожгли флаг США возле стадиона «Олд Траффорд»

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Фанаты английского «Манчестер Юнайтед» сожгли флаг США возле стадиона «Олд Траффорд», передает The Sun.

Стоит отметить, что болельщики протестуют против владельцев клуба — американских бизнесменов Глейзеров.

Поклонников клуба не устраивает то, что «красные дьяволы» хотели выступать в Европейской Суперлиге.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее фанаты «МЮ» проводят массовую акцию протеста против руководства клуба.

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