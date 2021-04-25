Шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эн-Пи Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер, Маркус Фолиньо, Джаред Сперджен, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Ник Бонино, поразивший пустые ворота7
У проигравшей команды отличились Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Йоахим Бличфилд.
Этот успех позволил «Миннесоте» набрать 65 очков и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице Западного дивизиона.
«Акулы» с 41 баллом расположились на шестой позиции.
Следующий матч «Уайлд» проведут на домашнем льду против «Сент-Луис Блюз» в ночь с 28 на 29 апреля.
Ранее сообщалось, что хоккеисты и тренерский штаб «Тампа-Бэй Лайтнинг» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2020.