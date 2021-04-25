Футболист ЦСКА Дзагоев рассказал о важности матча со «Спартаком»

Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о важности матча против столичного «Спартака».

«Нам нужно обязательно побеждать, подниматься в таблице и реабилитироваться перед болельщиками. Как они часто говорят: «обыграйте «Спартак», и мы все простим», — передает слова Дзагоева пресс-служба ЦСКА в Twitter.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

В последний раз подопечные Доменико Тедеско обыгрывали красно-синих в рамках РПЛ 19 августа 2019 года (3:2).

Ранее бывший игрок сборной СССР по футболу Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным ЦСКА.