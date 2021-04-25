Боец UFC Кормье рассказал о желании убить блогера Джейка Пола

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье рассказал о перепалке с блогером Джейком Полом после турнира UFC 261.

«Клянусь, только что я видел Джейка Пола и сказал ему не играть со мной, потому что я разобью ему лицо. Такие ребята получат урок, клянусь. Я никогда не подерусь с ним. Я бы убил его», — передает слова Кормье Mirror.

Напомним, 18 апреля Пол одолел техническим нокаутом экс-чемпиона ONE FC и Bellator Бена Аскрена. Интересно, что Пол отправил Аскерна в нокдаун. Рефери принял решение остановить поединок. После этого боя Пол заявил, что хочет подраться с бойцом UFC Конором Макгрегором.

В смешанных единоборствах (MMA) Аскерн провел 21 бой. Впервые он вышел в октагон 7 февраля 2009 года, одолев Джоша Флауэрса из США техническим нокаутом. Аскерн извинился после поражения от Пола.

Ранее сообщалось о том, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман после победы над Хорхе Мосвидалем заявил об уважении к своему оппоненту.