«Спартак» анонсировал матч с ЦСКА в стиле игры «Мортал Комбат»

Московский «Спартак» анонсировал дерби со столичным ЦСКА видео в стиле игры «Мортал Комбат».

«Грядет время битвы», — говорится в подписи к ролику в Twitter.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47 очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Всего команды провели между собой 192 матча. «Спартак» победил в 82 играх. 72 встречи закончились победой армейцев. Также «Спартак» лидирует по количеству забитых мячей в дерби (323:285).

Ранее футболист ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о важности матча со «Спартаком».