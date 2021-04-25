«Сочи» обыграл «Уфу» в матче 27-го тура РПЛ

«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе черноморского клуба точными ударами отметились Данила Прохин, Антон Заболотный и Кристиан Нобоа, который в конце матча реализовал пенальти и принес своей команде три очка. За команду из Башкортостана отличились Вячеслав Кротов и Тимур Жамалетдинов.

Отметим, что на 45-й минуте за вторую желтую был удален с поля игрок «Сочи» Ибрагим Цаллагов, это случилось при счете 2:0 в пользу его команды. Во втором тайме «Уфа» сравняла счет, но уже в добавленное время Боян Йокич сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота хозяев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) южане занимают пятое место, набрав 46 очков. В следующим туре игроки «Сочи» встретятся на выезде с «Краснодаром». Матч состоится 1 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Уфа» располагается на 14 строчке, имея в активе 20 баллов. В матче 28 тура чемпионата России подопечные Рашида Рахимова выездной поединок с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.