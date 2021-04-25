Ахметов удален в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил прямую карточку в дерби со «Спартаком» на 37-й минуте матча. Армеец в центре поля грубо сыграл против форварда красно-белых Александра Соболева. На данный момент счет в матче не открыт.

Напомним, что Ахметов также заработал красную карточку в матче 23-го тура с «Зенитом».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Всего команды провели между собой 192 матча. «Спартак» победил в 82 играх. 72 встречи закончились победой армейцев. Также «Спартак» лидирует по количеству забитых мячей в дерби (323:285).