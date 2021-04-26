«Спартак» сформировал шорт-лист на должность главного тренера

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал поиски нового главного тренера на предстоящий сезон.

По его словам, на данный момент клуб продолжает поиски специалиста, который возглавит команду по окончании текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).



«Ситуация не на паузе. В клубе сформирован шорт-лист кандидатов, из которых выберут тренера, готового возглавить команду после ухода Доменико Тедеско», — передает слова Фетисова журналист Василий Конов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата.

В 28-м туре подопечные Доменико Тедеско на выезде сразятся против тульского «Арсенала». Матч состоится 3 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после дерби с ЦСКА высказался об уходе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско .