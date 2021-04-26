Луческу стал первым тренером, выигравшим УПЛ с «Динамо» и «Шахтером»

Киевское «Динамо» в 16-й раз стало чемпионом Украины по футболу.

Этот успех стал возможен после того, как бело-синие на домашнем поле в матче 23-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) разгромили «Ингулец» со счетом 5:0 и стали недосягаемыми от ближайших преследователей, набрав 58 очков.

Как сообщает Tribuna.com, румынский специалист Мирча Луческу стал первым тренером, выигравшим чемпионат Украины и с киевским «Динамо», и с донецким «Шахтером».

Главный тренер бело-синих возглавил команду минувшим летом. С 2004 по 2016 год он работал в стане «горняков» и в 2009 году смог привести своих подопечных к победе в Кубке УЕФА.



Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины динамовцы потерпели всего одно поражение.

Ранее сообщалось, что футбольный стадион «Арена Львов» в скором времени может быть переименован в «Арена Львов» имени Степана Бандеры.