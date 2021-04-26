Олич выразил надежду на решение кадровых проблем перед «Уфой»

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич выразил надежду на решение кадровых проблем перед матчем с «Уфой» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня Дзагоев получил четвертую желтую карточку. Еще у Ахметова красная, у Марадишвили восьмая желтая. Получается, три игрока пропустят следующую игру. У нас на скамейке было дав нападающих и один Тикнизян.

Надеюсь, что еще один-два человека вернутся к следующей встрече», — передает слова Олича официальный сайт красно-синих.

Напомним, что после победы в дерби «Спартак» набрал 50 очков, сохранив за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Клуб продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов.

У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Илья Кутепов получил сотрясение мозга в матче против столичного ЦСКА.