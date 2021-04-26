Миранчук забил шестой мяч в сезоне

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Болонью» со счетом 5:0.

Итоговый счет на табло установил российский полузащитник Алексей Миранчук. 25-летний игрок появился на поле по ходу второго тайма и отличился спустя 12 минут после своего выхода.

Этот гол стал для него третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и шестым во всех турнирах. Свой последний мяч Миранчук забил в марте, поразив ворота «Кротоне».

После этого матча «Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. На первой строчке расположился миланский «Интер».

«Болонья» с 38 очками находится на 12-м месте.

Серия А. 33-й тур.

«Аталанта» (Бергамо) — «Болонья» (Болонья) — 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Малиновский – 22, 2:0 - Мурьель – 44' (пен), 3:0 - Фройлер – 57, 4:0 - Сапата – 59, 5:0 Миранчук – 73.

Удаления: нет / Схаутен – 49'

Ранее сообщалось, что «Аталанта» Миранчука в гостях сыграла вничью с «Ромой».