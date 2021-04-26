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Спортивные новости

Боец Магомедшарипов исключен из рейтинга полулегковесов UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов исключен из рейтинга полулегковесов промоушена.

Спортсмен выпал из списка по причине длительной неактивности.

Россиянин занимал третью строчку в рейтинге.

В профессиональной карьере Магомед провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Последний бой он провел 9 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей над представителем США Кэлвином Каттаром.

Стоит отметить, что в 2020 году спортсмен не выходил в октагон из-за того, что его поединок против мексиканца Яира Родригеса дважды сорвался.

Президент UFC Дана Уайт еще в январе говорил, что промоушен постарается предоставить Магомедшарипову соперника, а от боя с Родригесом, возможно, придется отказаться.

Первый бой Забит провел 9 мая 2012 года, одолев Жумагельды Жетписбаева из Казахстана.

Ранее Магомедшарипов прокомментировал совместное фото с Хабибом.

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